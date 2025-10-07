Интернет и СМИ
15:05, 7 октября 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер едва не сгорел в автомобиле за 70 миллионов рублей

Автомобиль блогера Эрика Давидыча «Москвич 3» сгорел на МКАД
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Популярный российский блогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, едва не сгорел в автомобиле «Москвич 3». Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что машина блогера загорелась на 106-м километре внешней стороны МКАД 1 октября. «Водителю чудом удалось остановить авто и выбраться. Потушить его подручными средствами не удалось», — говорится в сообщении издания. Причиной пожара могла стать оторвавшая деталь автомобиля, которая создала искру из-за трения об асфальт и пробила бензобак. Очевидцы сообщили изданию, что перед тем, как автомобиль загорелся, у него из-под капота пошел дым.

По данным Mash, из-за тюнинга «Москвич 3» Давидыча стоит 70 миллионов рублей. Уточняется, что над машиной работали около 80 специалистов. «Внутри — все новое, кроме салона. Около 400 запчастей», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Китуашвили женился во второй раз. Он опубликовал фото из ЗАГСа и призвал подписчиков его поздравлять.

