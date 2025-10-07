Культура
20:48, 7 октября 2025Культура

Потерявшая сына звезда «Сватов» попала в психбольницу

Актриса из «Сватов» Бондарева-Репина попала в психбольницу после потери сына
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Срочно ищу мужа»

Актриса сериалов «Сваты» и «Мажор» Елена Бондарева-Репина попала в психиатрическую больницу на Украине. Об этом она сообщила на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя Бондарева-Репина опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что ее мужа забрали «фашисты» — представители территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), несмотря на то, что она недавно «потеряла сына».

«На меня хотят надеть наручники, они просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте и не знаю, что делать», — заявила актриса, которая проживает в Киеве.

«10 человек с автоматами меня как котенка швырнули в машину скорой, привезли в психушку, поиздевались надо мной, я написала отказ, после чего меня просто выперли на улицу», — сообщила Елена.

Ранее стало известно, что осудивший проведение специальной военной операции актер из сериала «Сваты» Александр Феклистов объяснил решение переехать в Испанию.

    Все новости