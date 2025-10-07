Интернет и СМИ
14:16, 7 октября 2025

Ведущая «Давай поженимся!» назвала вероятную причину расставания Ивлева с молодой женой

Сваха Сябитова заявила, что жена телеведущего Ивлева выросла из отношений с ним
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова прокомментировала расставание шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева с молодой женой Валерией. В разговоре с изданием «Телепрограмма» сваха заявила, что супруга телеведущего выросла из отношений с ним.

«Я думаю, что Ивлев и Валерия — они оба хорошие. Но она выросла. Ей хочется чего-то другого», — назвала Сябитова вероятную причину расставания шеф-повара с супругой.

Сваха также пожелала паре терпения и сил и выразила надежду, что они «разведутся по-человечески», то есть без споров об алиментах и недвижимости.

О том, что Ивлев расстался с женой, стало известно 5 октября. Супруга телеведущего рассказала, что они больше не вместе, но остались в хороших отношениях. Другие подробности она не раскрыла.

Ивлев женился на Валерии, которая моложе его на 18 лет, в феврале 2021 года. В 2022 году у них родилась дочь Ника. Этот брак стал вторым для Ивлева: с первой супругой Марией он прожил 23 года. У них есть дочь Мария и сын Матвей.

.
