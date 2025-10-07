Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 7 октября 2025Наука и техника

Процент оставшихся у ВСУ HIMARS оценили

У ВСУ осталось около 5-10 процентов поставленных Западом РСЗО HIMARS
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ann Wang / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось около 5-10 процентов поставленных Западом реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Такую оценку привел Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, в настоящее время количество уничтоженных Вооруженными силами России установок HIMARS приближается к 34-37. «Это около 90-95 процентов от всего объема первоначальных поставок реактивных систем из США с начала конфликта», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что, «несмотря на позитивную динамику», украинские запасы HIMARS продолжают постоянно пополняться, а ВСУ ищут новую тактику применения данных РСЗО.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила, что армия США успешно завершила серию летных испытаний высокоточной ударной ракеты Precision Strike Missile (PrSM) на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Также в октябре Telegram-канал заметил, что сравнительно дешевые модульные крылатые ракеты семейства Barracuda, которые США могут поставить ВСУ, могут ударить по таким российским городам, как Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Москва и Саратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

    Трампу дали совет по поводу поставок ракет Tomahawk Украине

    В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения

    РФС рассмотрит новое дело против дисквалифицированного за ставки Писарского

    Женщине стало тошно от находки в бумажнике мужа

    Обломки БПЛА врезались в многоэтажку в российском городе

    ВС России нанесли удар по цели в Славянске

    Надзирательница попала за решетку из-за запретной любви

    Процент оставшихся у ВСУ HIMARS оценили

    Мужчинам и женщинам предложили перед полетом заняться сексом или мастурбацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости