Опубликована карта с городами России для ударов «дешевых» американских ракет Barracuda

Ракеты Barracuda, которые США могут передать ВСУ, способны ударить по Москве

Сравнительно дешевые модульные крылатые ракеты семейства Barracuda, которые США могут поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ), могут ударить по таким российским городам, как Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Москва и Саратов, следует из карты, опубликованной Telegram-каналом «Военная хроника».

Издание заметило, что под удар может попасть база стратегических ракетоносцев в Энгельсе.

В публикации отмечается, что «в самой дальнобойной версии ракета способна вывести из строя склад, узел связи или объект энергосистемы, но не разрушить крупную инфраструктурную цель». «Эффект таких ударов напрямую зависит от количества и регулярности применения», — отмечает Telegram-канал.

Военная хроника признает, что Barracuda вряд ли станет «супероружием», а эффективность ракет зависит от того, насколько компании-разработчику удалось масштабировать и удешевить их производство. При этом, отмечает Telegram-канал в другой своей публикации, запуск Barracuda не потребует специальных площадок, что делает их вдвойне опасными даже в самой «слабой» конфигурации.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон может поставить Киеву ракеты Tomahawk и Barracuda.

В сентябре 2024 года американская оборонная компания Anduril представила крылатые ракеты Barracuda, которые, как пишет издание TWZ, благодаря своей модульной конструкции, простоте производства и относительной дешевизне могут произвести революцию в вооружениях.

Подрядчик Пентагона охарактеризовал семейство Barracuda как высокоточные «расходные автономные летательные аппараты», способные запускаться с вертолетов и самолетов, а также морских и наземных платформ. Семейство представлено тремя ракетами: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Для каждой из них доступна модификация Barracuda-M. Цели ракет могут располагаться как на суше, так и в море, и быть как статическими, так и подвижными.

Каждая Barracuda в центральной части корпуса имеет пару выдвижных крыльев, а сзади — два складных стабилизатора. В движение ракета приводится воздушно-реактивным двигателем с утопленным в корпус воздухозаборником. В базовой части ракеты семейства имеют общие наборы подсистем, тогда как в остальном их можно легко настроить под конкретную задачу, используя широко доступные на коммерческом рынке компоненты.

Самая маломощная ракета — Barracuda-100 — способна переносить боевую часть массой 15 килограммов и имеет дальность полета до 157 километров (при условии воздушного старта). Ссылаясь на опубликованные Anduril снимки, в TWZ допустили, что Barracuda-100 может запускаться с тех же установок, что и ракеты AGM-114 и AGM-179. В издании не исключают, что новая ракета в носовой части оснащена электрооптической, инфракрасной и (или) лазерной головкой самонаведения.

Ракета Barracuda-250 при сопоставимой с Barracuda-100 массе боевой части имеет существенно большую дальность полета — до 370 километров. Благодаря своим небольшим габаритам ракета допускает размещение во внутреннем отсеке истребителя пятого поколения F-35. Anduril уверяет, что Barracuda-250 может запускаться с наземных или морских реактивных залповых систем (РСЗО) Multiple Launch Rocket System (MLRS) и High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Масса боевой части Barracuda-500 — до 45 килограммов, дальность — до 926 километров. Данный вариант семейства Barracuda предназначен для воздушного старта, в том числе с паллеты.