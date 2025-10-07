Ректор МГМУ назвал способ увеличить продолжительность жизни до 120 лет

Ректор МГМУ Глыбочко: Продлить жизнь до 120 можно ранним выявлением болезней

Раннее выявление болезней поможет увеличить продолжительность жизни в России до 120 лет Об этом заявил ректор Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко, его цитирует РИА Новости.

«Долголетие начинается не в старости. Оно закладывается в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг и персонализированный подход к образу жизни», — сказал он.

По его словам, диагностика и профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний помогут увеличить продолжительность жизни. Это, как отметил Глыбочко, глобальная стратегическая цель отечественного здравоохранения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в зависимости от индивидуальных показателей люди могут обладать потенциалом жить до 120 лет. Она отметила, что потенциал у каждого разный — некоторые люди стареют очень быстро, а некоторые — медленно.