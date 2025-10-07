Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 7 октября 2025Россия

Ректор МГМУ назвал способ увеличить продолжительность жизни до 120 лет

Ректор МГМУ Глыбочко: Продлить жизнь до 120 можно ранним выявлением болезней
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Раннее выявление болезней поможет увеличить продолжительность жизни в России до 120 лет Об этом заявил ректор Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко, его цитирует РИА Новости.

«Долголетие начинается не в старости. Оно закладывается в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг и персонализированный подход к образу жизни», — сказал он.

По его словам, диагностика и профилактика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний помогут увеличить продолжительность жизни. Это, как отметил Глыбочко, глобальная стратегическая цель отечественного здравоохранения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в зависимости от индивидуальных показателей люди могут обладать потенциалом жить до 120 лет. Она отметила, что потенциал у каждого разный — некоторые люди стареют очень быстро, а некоторые — медленно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Россиянам объяснили появление проблем со сном после 40 лет

    Бывший замминистра спорта российского региона признался в многомиллионных аферах

    Израиль поместили между молотом и наковальней

    Подполковник рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

    Марочко рассказал о начале охвата Звановки в ДНР

    Трампа обвинили в подрыве конституции США

    В небе над Киевом заметили российскую «Герань»

    Стало известно о беспокойстве администрации Трампа из-за поставок Tomahawk Украине

    Трампа уличили в намеренном отказе достичь соглашения с Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости