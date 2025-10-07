Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:13, 7 октября 2025Экономика

Международные резервы России обновили исторический максимум

Центробанк: Международные резервы России держатся на историческом максимуме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Международные резервы России держатся на историческом максимуме, пишет РИА Новости со ссылкой на Центробанк.

Как отметили в Банке России, 1 сентября этот показатель составлял 689,458 миллиарда долларов, а в конце дня 26 сентября — 713,3 миллиарда. В прошлом месяце резервы страны выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46 процента.

«Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валют», — объяснили в ЦБ.

Как отмечалось ранее, в августе запасы золота в международных резервах России сократились до минимума почти за 2,5 года. За последний месяц лета золотой резерв страны уменьшился на 3,15 тонны, до 2326,5 тонны — минимального с весны позапрошлого года уровня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

    На Украине установили рекорд по числу побегов с фронта

    У берегов Одессы заметили смерч

    Стало известно об огромных потерях ВСУ под Северском

    Тренеры «Торпедо» и «Металлурга» едва не подрались после матча КХЛ

    В ряде городов ЛНР пропал свет

    Над Россией за три часа уничтожили 30 беспилотников

    На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции

    Раскрыты последствия изъятия активов России для Европы

    В Москве начался пожар в чайхане из-за взрыва газового баллона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости