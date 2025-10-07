Россиянин устроил погром в ПВЗ и поплатился

Житель Екатеринбурга устроил погром в ПВЗ и был доставлен в полицию

Житель Екатеринбурга устроил погром в пункте выдачи заказов (ПВЗ) на Белореченской улице и поплатился. Россиянин был задержан и доставлен в отдел полиции, об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным российского издания, мужчина заявился в ПВЗ и с порога начал ругаться матом. Он разбрасывал вещи и пугал других посетителей.

Сотрудница ПВЗ была вынуждена обратиться за помощью к оперативникам. Когда нарушителя спокойствия доставили в отдел полиции, он начал там всем угрожать. Горожанин обещал достать оружие и всех расстрелять. Позже дебошира отвезли в больницу.

До этого сообщалось, что возле ПВЗ в Москве обнаружили похожий на гранату предмет, территорию тогда оцепили.

Сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше в Биробиджане учительница и замдиректора лицея избили сотрудницу ПВЗ.