Россиянин устроил погром в ПВЗ и поплатился

Житель Екатеринбурга устроил погром в пункте выдачи заказов (ПВЗ) на Белореченской улице и поплатился. Россиянин был задержан и доставлен в отдел полиции, об этом стало известно порталу Е1.ru.
По данным российского издания, мужчина заявился в ПВЗ и с порога начал ругаться матом. Он разбрасывал вещи и пугал других посетителей.
Сотрудница ПВЗ была вынуждена обратиться за помощью к оперативникам. Когда нарушителя спокойствия доставили в отдел полиции, он начал там всем угрожать. Горожанин обещал достать оружие и всех расстрелять. Позже дебошира отвезли в больницу.
До этого сообщалось, что возле ПВЗ в Москве обнаружили похожий на гранату предмет, территорию тогда оцепили.
Сведений о пострадавших не поступало.
Еще раньше в Биробиджане учительница и замдиректора лицея избили сотрудницу ПВЗ.