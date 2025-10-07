Российские хоккеисты получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Бобровский и Куликов получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» провел церемонию вручения чемпионских перстней за победу в Кубке Стэнли в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает ESPN.

В составе команды выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, ставшие двукратными чемпионами. Торжественное мероприятие прошло 6 октября.

Изготовлением перстней занималось компания Jostens. Они были выполнены из 14-каратного белого и желтого золота. Перстни украшают два миниатюрных Кубка Стэнли за 2024 и 2025 годы, инкрустированные в сумме 81 бриллиантом и окруженные 20 рубинами и еще 40 круглыми рубинами.

В финале Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерс» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс». Окончательный счет в серии — 4-2. Команда два года подряд выигрывала титул.