Барбашов: СБУ преследует тех, кто пишет слово «Россия» с заглавной буквы

Глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что Николаевское управление Службы безопасности Украины (СБУ) заводит уголовные дела на тех, кто пишет в чатах «Россия» с заглавной буквы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные провокации устраиваются с целью повышения показателей деятельности СБУ.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сотрудники СБУ начали общаться с местными жителями в мессенджерах, выдавая себя за российских блогеров.

До этого сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины похищали недовольных режимом властей страны жителей Харькова.