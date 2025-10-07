Пропавший из эфира известный телеведущий вышел на связь и показал травмированное лицо

Телеведущий Коуэлл пропустил съемки шоу «Британия ищет таланты» из-за травмы

Известный британский телеведущий Саймон Коуэлл вышел на связь с поклонниками после того, как он на некоторое время пропал из эфира. В видео, размещенном в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), он показал травмированное лицо, передает The Sun.

Отмечается, что Коуэлл пропустил этап прослушиваний шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent), где он выступает в качестве члена жюри. В опубликованном ролике телезвезда сообщил, что вернулся к съемкам программы, а также показал ссадину на лбу. Он заверил, что с ним все в порядке, но при этом не раскрыл других подробностей.

«У Саймона была ужасная мигрень из-за удара по голове. Однако сейчас он в хорошей форме», — рассказал источник, близкий к ведущему. Как именно Коуэлл получил травму, собеседник не уточнил.

