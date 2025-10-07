Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:05, 7 октября 2025Интернет и СМИ

Пропавший из эфира известный телеведущий вышел на связь и показал травмированное лицо

Телеведущий Коуэлл пропустил съемки шоу «Британия ищет таланты» из-за травмы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @simoncowell

Известный британский телеведущий Саймон Коуэлл вышел на связь с поклонниками после того, как он на некоторое время пропал из эфира. В видео, размещенном в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), он показал травмированное лицо, передает The Sun.

Отмечается, что Коуэлл пропустил этап прослушиваний шоу «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent), где он выступает в качестве члена жюри. В опубликованном ролике телезвезда сообщил, что вернулся к съемкам программы, а также показал ссадину на лбу. Он заверил, что с ним все в порядке, но при этом не раскрыл других подробностей.

«У Саймона была ужасная мигрень из-за удара по голове. Однако сейчас он в хорошей форме», — рассказал источник, близкий к ведущему. Как именно Коуэлл получил травму, собеседник не уточнил.

Ранее британская теле- и радиоведущая Зои Болл рассказала о несчастном случае, произошедшем на ее свадьбе. По словам телезвезды, инцидент случился с известным актером и комиком Стивом Куганом, который на торжестве выпил много алкоголя.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    В партии Зеленского усомнились в передаче Tomahawk Украине

    Россияне признались в любовных связях с гидами в путешествиях

    Медведь вышел на «пробежку» в российском городе и попал на видео

    В РФС оценили работу Карпина

    Желание экс-премьера Великобритании возглавить сектор Газа оценили

    Большинство французов захотели отставки Макрона

    Мужчина поймал огромную рыбу и побил мировой рекорд

    В России увидели предпосылки активизации ВСУ у границы

    Раскрыто состояние актрисы сериалов «Кухня» и «Папины дочки» после перелома позвоночника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости