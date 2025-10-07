Из жизни
04:01, 7 октября 2025Из жизни

Стриптизера признали виновным в подбрасывании груди чужой невесты

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: IVASHstudio / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании суд признал 42-летнего стриптизера Стюарта Кеннеди виновным в половом преступлении против чужой невесты. Об этом сообщает издание Daily Record.

Инцидент произошел, когда Кеннеди выступал на девичнике в Шотландии. Он танцевал перед заказчицей в костюме пожарного, а затем, как она утверждает, начал трогать ее и трясти ее грудь. Женщина говорила, что несколько раз просила этого не делать, но стриптизер не слушал. В конце концов она убежала в туалет, где ее вырвало.

На суде Кеннеди заявил, что все было не так. По его словам, он не прикасался к груди невесты. «Она немного трясла руками, а от этого, если женщина крупная, может и грудь подрагивать», — предположил стриптизер. С его точки зрения, выступление вызывало у невесты неподдельный энтузиазм, и согласие на его действия исчезло только в самом конце, когда она сбежала в туалет.

Шериф Пол Рейд, участвовавший в процессе, признал, что формально в действиях стриптизера не было ничего незаконного. Проблема, по его словам, заключается только в том, что он трогал ее, не получив на это согласие. «Он не сделал того, что от него требует закон», — заявил Рейд.

Теперь Кеннеди внесут в реестр лиц, совершивших половые преступления. Кроме того, поскольку в прошлом он уже привлекался к ответственности за сходное преступление, ему может грозить лишение свободы.

В 2008 году сообщалось, что стриптизер из Шотландии по имени Стюарт Кеннеди попал под суд за ношение оружия. Его задержали, когда он шел на выступление в образе полицейского и нес настоящую полицейскую дубинку.

    Стриптизера признали виновным в подбрасывании груди чужой невесты

    Все новости