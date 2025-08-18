Из жизни
06:30, 18 августа 2025

Стриптизера обвинили в домогательствах к невесте во время девичника

В Великобритании невеста обвинила стриптизера в домогательствах после девичника
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Marxstudio / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании невеста обратилась в суд после девичника и обвинила стриптизера в домогательствах. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Crieff Hydro в Шотландии. 33-летняя невеста устроила девичник и пригласила стриптизера. 42-летний Стюарт Кеннеди в костюме пожарного устроил стрип-шоу в стиле фильма Magic Mike. При этом мужчина сразу стал касаться невесты. По словам потерпевшей, она неоднократно говорила «нет», но стриптизер игнорировал ее протесты.

«Я замерла от шока, когда он ворвался в комнату, — рассказала женщина в суде города Перт. — Он насильно раздвинул мои бедра, прикасался к груди и заставил имитировать оральный секс». Сестра невесты в показаниях для полиции отметила, что хотя некоторые элементы были «ожидаемы для стриптиза», жертва явно испытывала отвращение и в итоге сбежала в туалет, где ее «вырвало от пережитого ужаса».

Кеннеди отрицает все обвинения, включая прикосновения к интимным частям тела и имитацию полового акта. Суд продолжает рассматривать дело.

Ранее сообщалось, что житель Австралии бросил работу стриптизером и стал буддийским монахом. Это произошло после его поездки в Таиланд.

    Стриптизера обвинили в домогательствах к невесте во время девичника

