19:33, 7 октября 2025Экономика

Тарифам ЖКУ в России предрекли снижение

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Исключение необоснованных расходов из тарифов может снизить расходы россиян на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Уменьшение платежей предрек общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, возможны разные сценарии развития ситуации. «В некоторых случаях, вероятно, произойдет прямое снижение тарифов. Уже есть примеры, когда в Ленинградской области платежи за водоснабжение и водоотведение уменьшились на 15 процентов, а в Еврейской автономной области — за вывоз мусора на 32 процентов. В других ситуациях, возможно, счета и не станут меньше, но подобные проверки ФАС могу сдержать дальнейший рост», — пояснил Бондарь.

Эксперт считает, что без надзора со стороны ФАС платежи ЖКУ могли бы увеличиться еще сильнее. Поэтому, скорее всего, исключение 37 миллиардов рублей необоснованных расходов в этой сфере поможет снизить финансовую нагрузку на людей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила, что не допустит необоснованного роста платы за электричество для граждан.

