21:32, 7 октября 2025Мир

Трамп смягчил высказывания о включении Канады в США

Трамп напомнил премьеру Канады Карни о своих прошлых претензиях на страну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни смягчил риторику о включении страны в состав Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что две страны соперничают за один бизнес, что он считает проблемой. «Поэтому я продолжал говорить об одном пути для разрешения этой проблемы. Очень легком», — сказал он.

Таким образом американский лидер обосновал трудности в согласовании торговой сделки с Канадой. Как пример он указал авторынок.

Ранее Трамп вновь предложил Канаде войти в состав США. «Канада звонила мне пару недель назад. Они хотят присоединиться [к системе противоракетной обороны "Золотой купол"], на что я им ответил: "Почему бы вам просто не присоединиться к нашей стране?"» — сказал американский лидер.

