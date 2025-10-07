Мир
13:51, 7 октября 2025Мир

Тунберг раскрыла правду о Трампе

Тунберг: Трамп тоже страдает от проблем с управлением гневом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на рекомендацию обратиться к специалисту из-за проблем с управлением гневом. Она выложила пост на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я была бы рада получить любые имеющиеся у вас рекомендации для борьбы с так называемыми "проблемами с управлением гневом"», — написала она.

Тунберг обратила внимание, что судя по «впечатляющему послужному списку» главы Белого дома, он тоже страдает от проблем с гневом.

Ранее Трамп назвал Тунберг сумасшедшей. По его словам, она баламутка и имеет проблемы с контролем гнева. Американский лидер также посоветовал ей обратиться к врачу.

