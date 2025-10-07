Трамп назвал Грету Тунберг сумасшедшей

Трамп назвал Грету Тунберг баламуткой и сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг сумасшедшей. Об этом сообщает RT.

«Она просто баламутка... У нее проблемы с контролем гнева. Я думаю, ей стоит обратиться к врачу... Она такая сумасшедшая», — заявил американский лидер.

Ранее Грету Тунберг депортировали из Израиля. Также из страны были выдворены еще 170 активистов. Общественница выступает с пропалестинских позиций. Ее «Флотилия стойкости», плывшая в Газу, была остановлена Военно-морскими силами Израиля.

В июне Трамп назвал экоактивистку сердитой личностью. «Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — подчеркнул глава государства.