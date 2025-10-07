Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 7 октября 2025Мир

Трамп назвал Грету Тунберг сумасшедшей

Трамп назвал Грету Тунберг баламуткой и сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг сумасшедшей. Об этом сообщает RT.

«Она просто баламутка... У нее проблемы с контролем гнева. Я думаю, ей стоит обратиться к врачу... Она такая сумасшедшая», — заявил американский лидер.

Ранее Грету Тунберг депортировали из Израиля. Также из страны были выдворены еще 170 активистов. Общественница выступает с пропалестинских позиций. Ее «Флотилия стойкости», плывшая в Газу, была остановлена Военно-морскими силами Израиля.

В июне Трамп назвал экоактивистку сердитой личностью. «Она странная личность. Она молодая, сердитая. Она, безусловно, другая», — подчеркнул глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

    В Сенате США отклонили проект демократов о финансировании правительства

    Трамп назвал Грету Тунберг сумасшедшей

    В Раде назвали цели ударов ВС России

    Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Венгрия напомнила Украине главное условие для вступления в ЕС

    В ООН поддержали идею Путина по продлению ДСНВ

    Взрывы услышали в российском городе

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

    В Госдуме захотели закрепить ежегодную индексацию зарплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости