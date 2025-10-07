Спорт
Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
Сегодня
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Торпедо
1:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
4:3
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:0
Завершен
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:47, 8 октября 2025Спорт

Украинская фигуристка показала вид сзади в откровенном боди

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @sfffvsg

Украинская фигуристка Софья Голиченко выложила новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах спортсменка показала вид сзади в откровенном боди черного цвета. На спортсменку подписано более 1900 человек.

20-летняя Голиченко выступает в парном фигурном катании. В 2022 году с партнером Артемом Даренским она завоевала титул чемпионки Украины. В том же году спортсменка стала участницей Олимпиады в Пекине.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», показала фигуру в трусах. Она написала, что находится в отличном настроении, так как приобрела свой дом.

