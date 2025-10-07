Украинская фигуристка показала вид сзади в откровенном боди

Украинская фигуристка Софья Голиченко выложила новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах спортсменка показала вид сзади в откровенном боди черного цвета. На спортсменку подписано более 1900 человек.

20-летняя Голиченко выступает в парном фигурном катании. В 2022 году с партнером Артемом Даренским она завоевала титул чемпионки Украины. В том же году спортсменка стала участницей Олимпиады в Пекине.

