Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 7 октября 2025Мир

Ушаков высказался о планах Путина поговорить с Трампом

Ушаков: Разговор Путина и Трампа 7 октября не планируется
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом во вторник, 7 октября. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«[Разговора с Трампом] честно говоря, не планируется», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

7 октября президент России празднует день рождения. При этом известно, что у главы государства на эту дату также запланировано множество международных телефонных разговоров.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы турецкий лидер поздравил российского коллегу с днем рождения, а также обсудил ситуацию на Украине и другие региональные вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

    ВТО испугалась за мировую торговлю и сделала мрачный прогноз

    Москвичам предсказали аномальную зиму

    Нескольких участниц финала «Мисс Россия — 2025» возмутил выбор победительницы

    Замглавы администрации президента оценил шутку Путина про него и «Орешник»

    Раскрыта связанная с Украиной засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

    Балтфлот отработал оборону против десанта НАТО

    Первый чиновник-ветеран СВО в регионе России покинул должность спустя год работы

    Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался уголовник-иностранец

    Два банка в России утратили статус системно значимых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости