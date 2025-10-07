В Госдуме жестокость детей связали с дорогими билетами в театр

Останина: Жестокость детей связана с отсутствием возможности сходить в театр

Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина заявила, что жестокость подрастающего поколения может быть связана с отсутствием возможности посещать театры. Депутата цитирует Life.ru.

«Мы бы не пожинали плоды бессердечия и жестокости среди наших детей, если бы наши дети были воспитаны на добрых произведениях, коих у нас очень много», — считает Останина.

Депутат подчеркнула, что для пенсионеров также важна возможность посещать театры, но цена билетов зачастую не позволяет этого делать. Она отметила, что люди пожилого возраста не могут позволить себе покупать билеты на спектакли за 15 тысяч рублей.

Ранее цены на билеты в государственных театрах раскритиковал Николай Цискаридзе. По словам звезды балета, они должны стать более доступными для граждан, так же как в СССР.