В Грузии арестовали организаторов штурма президентского дворца

В Грузии арестовали пятерых организаторов штурма президентского дворца
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии арестовали пятерых организаторов штурма президентского дворца, который состоялся 4 октября, в день проведения муниципальных выборов. Об этом сообщает Interpressnews.

Отмечается, что под стражу отправили оперного певца Паату Бурчуладзе, экс-генпрокурора Грузии Муртаза Зоделаву, оппозиционеров Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Ни один из них не признает вину. Фигуранты дела призывают граждан продолжать борьбу с властями.

Как сообщает агентство, адвокаты обвиняемых настаивали на том, что суд должен оставить их без меры пресечения и выпустить на свободу.

На фоне выборов в органы местного самоуправления в Грузии 4 октября начались протесты. Митингующие прорвались во двор дворца Орбелиани.

