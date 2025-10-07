В Кремле назвали ЕС заложником политики Польши и Прибалтики

Пеков: ЕС является заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши

Европейский союз во внешней политике стал заложником подходов Польши и стран Прибалтики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние высказывания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, передает ТАСС.

«Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом, что называется», — сказал Песков. Он подчеркнул, что такая позиция наносит ущерб общеевропейским интересам.

Ранее в интервью венгерским СМИ Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало СВО.

Помимо этого, политик назвала коронавирус одной из ключевых причин эскалации политического кризиса в Европе и начала конфликта России и Украины. Меркель считает, что пандемия сделала невозможным проведение очных консультаций и личных встреч лидеров стран ЕС.