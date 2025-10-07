Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 7 октября 2025Мир

В Кремле назвали ЕС заложником политики Польши и Прибалтики

Пеков: ЕС является заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Европейский союз во внешней политике стал заложником подходов Польши и стран Прибалтики. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние высказывания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, передает ТАСС.

«Европейский союз и Брюссель находятся в положении заложника оголтелой политики, которую проводят прибалтийские государства и Варшава. Это действительно так, это видно невооруженным глазом, что называется», — сказал Песков. Он подчеркнул, что такая позиция наносит ущерб общеевропейским интересам.

Ранее в интервью венгерским СМИ Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытку решения конфликта на Украине, косвенно спровоцировав начало СВО.

Помимо этого, политик назвала коронавирус одной из ключевых причин эскалации политического кризиса в Европе и начала конфликта России и Украины. Меркель считает, что пандемия сделала невозможным проведение очных консультаций и личных встреч лидеров стран ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Разведенные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли в свет вместе

    Назван самый массовый самолет в истории

    В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

    Женщина с редким заболеванием перенесла более 300 операций

    В Кремле прокомментировали слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости