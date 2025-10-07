Бывший СССР
В Кремле отреагировали на слова Арестовича о передаче четырех регионов и Крыма

Песков: Арестович не отражает точку зрения киевских властей
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не способен отражать точку зрения киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал слова Арестовича о готовности передать России четыре региона в случае становления президентом Украины. «Мы занимаемся конкретными делами, и с этими конкретными делами в отношениях с киевским режимом возникла большая пауза, не по нашей вине», — заключил Песков.

Ранее Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области. Он подчеркнул, что также должны быть обеспечены права русскоязычного населения и церкви.

До этого Арестович сказал, что если он станет президентом страны, то осудит нынешнего главу государства Владимира Зеленского за военные преступления.

