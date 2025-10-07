Экономика
В Минтруде предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих россиян

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Государство намерено предоставлять поддержку тем россиянам, которые сами прикладывают все усилия для выхода из сложной жизненной ситуации. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия», — отметил он.

По словам Котякова, это своего рода «принцип двух ключей», когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации. Как считает министр, это наиболее эффективный путь преодоления проблемы бедности.

При этом, если у человека сложилась «объективная жизненная ситуация», в которой без государственной помощи никак не обойтись, то государство будет помогать. Речь, в частности, идет об уходе за маленьким ребенком, инвалидности, длительной болезни, обучении в школе или вузе, беременности.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков предложил ввести в России статью за тунеядство. По его мнению, россияне должны платить за бесплатную медицину.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила министру финансов Антону Силуанову ввести обязательные взносы примерно в 45 тысяч рублей для неработающих граждан трудоспособного возраста, а также для тех, кто получает доход неофициально.

