В Минтруде предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих россиян

Глава Минтруда Котяков рассказал о принципе «двух ключей» для поддержки россиян

Государство намерено предоставлять поддержку тем россиянам, которые сами прикладывают все усилия для выхода из сложной жизненной ситуации. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы четко говорим: государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия», — отметил он.

По словам Котякова, это своего рода «принцип двух ключей», когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации. Как считает министр, это наиболее эффективный путь преодоления проблемы бедности.

При этом, если у человека сложилась «объективная жизненная ситуация», в которой без государственной помощи никак не обойтись, то государство будет помогать. Речь, в частности, идет об уходе за маленьким ребенком, инвалидности, длительной болезни, обучении в школе или вузе, беременности.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков предложил ввести в России статью за тунеядство. По его мнению, россияне должны платить за бесплатную медицину.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила министру финансов Антону Силуанову ввести обязательные взносы примерно в 45 тысяч рублей для неработающих граждан трудоспособного возраста, а также для тех, кто получает доход неофициально.