10:25, 7 октября 2025Спорт

В РФС оценили работу Карпина

В РФС заявили, что довольны работой Карпина на посту тренера сборной России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды. Его слова приводит РИА Новости.

Митрофанов заявил, что в РФС довольны работой специалиста, так как сборная России находится на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). «Понимаю, что рейтинг — некая условность, но тем не менее он растет», — подчеркнул он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев пригрозил увольнением Карпину за его выступление против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Функционер отметил, что может не согласовать кандидатуру тренера.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Российская сборная с марта 2022 года не принимает участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА. Команда проводит только товарищеские матчи.

