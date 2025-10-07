В РФС оценили работу Карпина

В РФС заявили, что довольны работой Карпина на посту тренера сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды. Его слова приводит РИА Новости.

Митрофанов заявил, что в РФС довольны работой специалиста, так как сборная России находится на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). «Понимаю, что рейтинг — некая условность, но тем не менее он растет», — подчеркнул он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев пригрозил увольнением Карпину за его выступление против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Функционер отметил, что может не согласовать кандидатуру тренера.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Российская сборная с марта 2022 года не принимает участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА. Команда проводит только товарищеские матчи.