Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:57, 7 октября 2025Путешествия

В России начали продавать билеты в «детские купе» во всех поездах

РЖД: В купейных вагонах теперь есть места только для пассажиров с детьми
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

В России начали продавать билеты в «детские купе» во всех поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

«В купейных вагонах всех поездов ФПК теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два», — говорится в источнике.

В РЖД уточнили, что при покупке билетов они отмечаются специальными пиктограммами. Ранее подобный сервис для многодетных семей был запущен в поездах южных направлений.

Соотечественникам, путешествующим на поезде с детьми, также напомнили, что при оформлении билетов по льготным тарифам и посадке нужно подтвердить наличие у ребенка российского гражданства. Для этого понадобится свидетельство о рождении с соответствующим штампом или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет).

Ранее стало известно, что РЖД представят обновленные вагоны на выставке в Санкт-Петербурге. Спальные полки увеличили до двух метров, а вагоны оборудовали душевой кабиной с феном, утюгом и гладильной доской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

    ВТО испугалась за мировую торговлю и сделала мрачный прогноз

    Москвичам предсказали аномальную зиму

    Нескольких участниц финала «Мисс Россия — 2025» возмутил выбор победительницы

    Замглавы администрации президента оценил шутку Путина про него и «Орешник»

    Раскрыта связанная с Украиной засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

    Балтфлот отработал оборону против десанта НАТО

    Первый чиновник-ветеран СВО в регионе России покинул должность спустя год работы

    Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался уголовник-иностранец

    Два банка в России утратили статус системно значимых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости