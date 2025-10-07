В России начали продавать билеты в «детские купе» во всех поездах

РЖД: В купейных вагонах теперь есть места только для пассажиров с детьми

В России начали продавать билеты в «детские купе» во всех поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

«В купейных вагонах всех поездов ФПК теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть одно или два», — говорится в источнике.

В РЖД уточнили, что при покупке билетов они отмечаются специальными пиктограммами. Ранее подобный сервис для многодетных семей был запущен в поездах южных направлений.

Соотечественникам, путешествующим на поезде с детьми, также напомнили, что при оформлении билетов по льготным тарифам и посадке нужно подтвердить наличие у ребенка российского гражданства. Для этого понадобится свидетельство о рождении с соответствующим штампом или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет).

Ранее стало известно, что РЖД представят обновленные вагоны на выставке в Санкт-Петербурге. Спальные полки увеличили до двух метров, а вагоны оборудовали душевой кабиной с феном, утюгом и гладильной доской.