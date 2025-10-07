Сенатор Джабаров обвинил Меркель в затягивании мирного урегулирования на Украине

Сенатор Владимир Джабаров обвинил бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в затягивании мирного урегулирования на Украине, комментируя ее слова о виновных в начале специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

По словам сенатора, Меркель вела переговоры в рамках Минских соглашений, но на деле это делалось для того, чтобы выиграть время для передачи вооружения Киеву.

«Мы им поверили. Мы думали, что они на самом деле хотят решить вопрос Донбасса мирным путем. Оказалось, просто выигрывали время для того, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с нашей страной. Поэтому я не очень доверяю госпоже Меркель. Она тоже немало сделала в этом плане плохого», — отреагировал Джабаров.

Он также обратил внимание на ухудшившиеся отношения с Европой. «Европейцы вошли в такой раж, им почему-то кажется, что сейчас они все-таки смогут дожать нашу страну и, в общем-то, решить вопрос военным путем. Но еще не было случая, чтобы они шли на нас войной, чтобы это заканчивалось для европейских стран положительно, обычно туда возвращался русский солдат, наводил порядок», — заключил сенатор.

Ранее Меркель обвинила в начале боевых действий на Украине Польшу и страны Прибалтики, которые якобы в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом и Россией.