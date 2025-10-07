Россия
В России отреагировали на сообщения об изменении одной цели СВО

Депутат Чепа: Наши требования к Украине не ослабевают
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На сегодня Украина пользуется западными разведданными и напичкана оружием НАТО, однако Россия все равно будет добиваться внеблокового и нейтрального статуса этой страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее аналитик, эксперт по безопасности Александр Колбин допустил, что одна из целей специальной военной операции (СВО) — достижение нейтрального и внеблокового статуса Украины — в будущем может эволюционировать. По его словам, формально Украина уже действует в связке с НАТО — имеет ее вооружение и получает от альянса разведданные.

Чепа отметил, что отправка Украине западного оружия, специалистов и разведданных говорит о том, что фактически НАТО уже является участником конфликта. Однако задача России — сделать все, чтобы это прекратить и не допустить расширения сил альянса на восток, сказал депутат.

«Мы это требуем и наше требование не ослабевает. Мы говорим о том, что Украина может вступать в Евросоюз, но недопущение НАТО — это обязательное условие, которое не должно измениться», — подчеркнул парламентарий.

Ранее военный корреспондент Александр Коц оценил перспективы воздушного перемирия в зоне СВО. Военкор назвал их сомнительными, так как на фоне заявлений об отказе от ударов Вооруженные силы Украины расширяют беспилотные полки до размера бригад, а жесты доброй воли Киев в принципе «не ценит».

