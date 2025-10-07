Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:05, 7 октября 2025Россия

В России рассказали об инсайдерской информации про Tomahawk

Полковник Матвийчук: Ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ho New / Reuters

Крылатые ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук, чьи слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

«Есть инсайдерская информация, что из Польши были поставлены некоторые грузы, которые по форме и по маркировке напоминают поставки Tomahawk», — сказал он.

По словам эксперта, украинским войска нужно не менее 400-500 ракет для того, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию в зоне боевого соприкосновения. Отдельные точечные удары ничего не принесут, добавил Матвийчук.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Так политик ответил на вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

    В российской школе впал в кому ученик

    В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

    Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

    Тарифам ЖКУ в России предрекли снижение

    Россия захотела отменить визовый режим с тремя странами

    Бывший замдиректора российской верфи пойдет под суд за хищение на гособоронзаказе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости