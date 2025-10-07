В России рассказали об инсайдерской информации про Tomahawk

Полковник Матвийчук: Ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине

Крылатые ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук, чьи слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

«Есть инсайдерская информация, что из Польши были поставлены некоторые грузы, которые по форме и по маркировке напоминают поставки Tomahawk», — сказал он.

По словам эксперта, украинским войска нужно не менее 400-500 ракет для того, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию в зоне боевого соприкосновения. Отдельные точечные удары ничего не принесут, добавил Матвийчук.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Так политик ответил на вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.