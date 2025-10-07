В российском городе пассажир проспал остановку и избил водителя палкой

В Новосибирске пассажир проспал остановку и избил водителя палкой

В Новосибирске пассажир автобуса проспал свою остановку и избил водителя палкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«35-летний мужчина проспал свою остановку. Прибыв на конечную "Чемской бор", водитель разбудил пассажира, однако тот стал вести себя неадекватно и оскорблять его нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

Затем мужчина вышел из салона, вернулся через какое-то время с палкой и начал избивать водителя. При этом, отмечается в пресс-службе, при задержании нарушитель оказывал сопротивление.

