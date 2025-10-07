Россия
17:57, 7 октября 2025Россия

В российском городе пассажир проспал остановку и избил водителя палкой

В Новосибирске пассажир проспал остановку и избил водителя палкой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Новосибирске пассажир автобуса проспал свою остановку и избил водителя палкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«35-летний мужчина проспал свою остановку. Прибыв на конечную "Чемской бор", водитель разбудил пассажира, однако тот стал вести себя неадекватно и оскорблять его нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

Затем мужчина вышел из салона, вернулся через какое-то время с палкой и начал избивать водителя. При этом, отмечается в пресс-службе, при задержании нарушитель оказывал сопротивление.

Ранее сообщалось, что в Апатитах Мурманской области 20-летняя мать жестоко избила 11-месячного сына из-за нежелания менять ему подгузник.

