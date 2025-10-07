Россия
23:38, 7 октября 2025Россия

В ряде городов ЛНР пропал свет

Правительство ЛНР: Ряд городов обесточен из-за системного сбоя

Фото: Pixabay

В Луганской народной республике (ЛНР) в ряде городов пропал свет, об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Системный сбой привел к отключению электричества в ряде городов республики. Специалисты проводят восстановительные работы», — заявили власти.

Правительство ЛНР пообещало возобновить подачу электроэнергии в течение нескольких часов, в настоящее время ведется поэтапное подключение абонентов.

Ранее в Белгороде ряд улиц остался без освещения из-за проведения работ, связанных с восстановлением энергоснабжения.

