В СПЧ назвали опасным запрет курьерам-мусульманам возить некоторые товары

Глава СПЧ Кабанов: Запрет курьерам-мусульманам на часть товаров опасен

Запрет курьерам-мусульманам возить не соответствующие шариату (исламскому своду законов) товары является опасным. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) в России Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

«Это еще один шаг в сторону дальнейшего искусственного разделения общества на своих и чужих, правильных и неправильных, правоверных и неверных, подготовленный все тем же ДУМ РФ. Самое опасное разделение людей — по религиозному признаку», — написал он.

Кабанов также порассуждал о том, как эти нормы будут работать на практике. Помимо того, он задался вопросом, сколько выходцев из Средней Азии и Закавказья уйдут из сферы доставки, а также — как будет проверяться состав заказа и окажет ли это влияние на сервисы и клиентов.

Ранее стало известно, что совет улемов (ученых-богословов) ДУМ России выпустил фетву (решение), которым запретил курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату. Согласно постановлению, россияне лишились возможности получить от исповедующих ислам курьеров ту часть товаров, которые относятся к категории «харам».