Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 7 октября 2025Россия

В СПЧ назвали опасным запрет курьерам-мусульманам возить некоторые товары

Глава СПЧ Кабанов: Запрет курьерам-мусульманам на часть товаров опасен
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Запрет курьерам-мусульманам возить не соответствующие шариату (исламскому своду законов) товары является опасным. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) в России Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

«Это еще один шаг в сторону дальнейшего искусственного разделения общества на своих и чужих, правильных и неправильных, правоверных и неверных, подготовленный все тем же ДУМ РФ. Самое опасное разделение людей — по религиозному признаку», — написал он.

Кабанов также порассуждал о том, как эти нормы будут работать на практике. Помимо того, он задался вопросом, сколько выходцев из Средней Азии и Закавказья уйдут из сферы доставки, а также — как будет проверяться состав заказа и окажет ли это влияние на сервисы и клиентов.

Ранее стало известно, что совет улемов (ученых-богословов) ДУМ России выпустил фетву (решение), которым запретил курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату. Согласно постановлению, россияне лишились возможности получить от исповедующих ислам курьеров ту часть товаров, которые относятся к категории «харам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп стоит перед сложным выбором». Зачем США хотят передать Украине высокоточные ракеты Tomahawk и чем на это ответит Россия?

    Россиянка разозлилась на плачущую дочь и жестоко расправилась с ней

    В Госдуме не оценили идею давать ипотеку под обещание родить ребенка

    Российский рэпер ответил на обвинения в избиении несовершеннолетнего фаната

    «Калашников» закрыл контракт по выпуску «Стены» против агрессивно настроенных групп

    Российский регион остался полностью без света после удара ВСУ

    Дачникам раскрыли секрет «бомбического» чеснока

    Врач рассказал о способе оздоровления по принципу «шесть-шесть-шесть»

    ФАС России решила проверить рост цен на бензин в трех регионах

    Раскрыты самые необычные полученные Путиным подарки на день рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости