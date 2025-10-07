Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:45, 7 октября 2025Бывший СССР

Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

«Страна.ua»: Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Возникший после атаки российских ударных беспилотников «Герань-2» пожар в Харькове попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

В городе наблюдаются перебои с электричеством. Ранее сообщалось, что в Харькове прозвучало минимум 20 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на город.

По предварительным данным, российские дроны нанесли удар по энергетической и материально-технической инфраструктуре.

5 октября также сообщалось, что после обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода в Харькове прогремело 15 взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

    Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Венгрия напомнила Украине главное условие для вступления в ЕС

    В ООН поддержали идею Путина по продлению ДСНВ

    Взрывы услышали в российском городе

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

    В Госдуме захотели закрепить ежегодную индексацию зарплат

    Российский военный взял на дежурство огнемет и заставил бойцов ВСУ отступить

    Перехват украинских ракет над Белгородом сняли на видео

    Новый глава Минобороны Франции покинул свой пост спустя день в должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости