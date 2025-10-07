Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

Возникший после атаки российских ударных беспилотников «Герань-2» пожар в Харькове попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

В городе наблюдаются перебои с электричеством. Ранее сообщалось, что в Харькове прозвучало минимум 20 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов на город.

По предварительным данным, российские дроны нанесли удар по энергетической и материально-технической инфраструктуре.

5 октября также сообщалось, что после обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода в Харькове прогремело 15 взрывов.