Захарова ответила на обвинения Финляндии в адрес России

Захарова назвала откровенной ложью обвинения главы МИД Финляндии в адрес России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Обвинения России в нарушении каждого из десяти Хельсинских принципов, высказанные главой МИД Финляндии Элины Валтонен, являются откровенной ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

«Откровенная ложь, к которой уже все привыкли», — отметила дипломат.

По ее словам, глава МИД Финляндии права в том, что принципы Хельсинкских соглашений действительно не соблюдаются, однако нарушают их государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее Валтонен обвинила Россию в нарушении всех 10 принципов Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

