Захарова ответила на обвинения Финляндии в адрес России

Обвинения России в нарушении каждого из десяти Хельсинских принципов, высказанные главой МИД Финляндии Элины Валтонен, являются откровенной ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.
«Откровенная ложь, к которой уже все привыкли», — отметила дипломат.
По ее словам, глава МИД Финляндии права в том, что принципы Хельсинкских соглашений действительно не соблюдаются, однако нарушают их государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Ранее Валтонен обвинила Россию в нарушении всех 10 принципов Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.