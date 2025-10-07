Нардеп Железняк: Зеленский отменил встречу со своей партией

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с его партией «Слуга народа», запланированная на текущей неделе, отменена. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«И дальше тоже, но когда-то обязательно проведут. А может и нет. Тем немногим депутатам, которые заранее предоставили руководству фракции свои вопросы, что-то потом правительство отпишет. Или нет», — написал он.

Ранее в передаче снарядов США Киеву усомнился депутат от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук. Он добавил, что администрация США использует передачу ракет Tomahawk в качестве инструмента давления на Россию.

До этого Зеленский впервые сам решил встретиться со своей партией. В качестве причины Железняк называет критику со стороны западных и украинских СМИ в связи с тем, что Зеленский не прислушивается к своей фракции.

