Зеленский сознательно не стал благодарить за помощь одну европейскую страну

Iltalehti: Зеленский поблагодарил страны за поддержку и проигнорировал Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский, выражая благодарность странам, которые поставляют ВСУ оружие, сознательно проигнорировал Финляндию. Об этом говорится в материале финской газеты Iltalehti.

Украинский лидер не упомянул о вкладе Хельсинки в поддержку страны. «Финляндии в списке не значится. Причина, вероятно, в том, что летом наша страна отказалась от участия в комплексе мер [президента США] Дональда Трампа для Украины», — пишет автор.

По данным издания, еще в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна отказывается от пакета военной помощи, так как средства, которые выделяются на поддержку украинской стороны, привязаны к закупкам у отечественной оборонной промышленности.

Глава ведомства добавил, что Хельсинки уделяет особое внимание мероприятиям, которые поддерживают как Киев, так и отечественный бизнес, пытаясь одновременно укреплять оборонную промышленность и оборонный потенциал страны.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что необходимо срочно начать работать над прекращением конфликта на Украине, так как даже с западной поддержкой Киев не выстоит.