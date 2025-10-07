Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:38, 7 октября 2025Интернет и СМИ

Зеленский сознательно не стал благодарить за помощь одну европейскую страну

Iltalehti: Зеленский поблагодарил страны за поддержку и проигнорировал Финляндию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, выражая благодарность странам, которые поставляют ВСУ оружие, сознательно проигнорировал Финляндию. Об этом говорится в материале финской газеты Iltalehti.

Украинский лидер не упомянул о вкладе Хельсинки в поддержку страны. «Финляндии в списке не значится. Причина, вероятно, в том, что летом наша страна отказалась от участия в комплексе мер [президента США] Дональда Трампа для Украины», — пишет автор.

По данным издания, еще в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна отказывается от пакета военной помощи, так как средства, которые выделяются на поддержку украинской стороны, привязаны к закупкам у отечественной оборонной промышленности.

Глава ведомства добавил, что Хельсинки уделяет особое внимание мероприятиям, которые поддерживают как Киев, так и отечественный бизнес, пытаясь одновременно укреплять оборонную промышленность и оборонный потенциал страны.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что необходимо срочно начать работать над прекращением конфликта на Украине, так как даже с западной поддержкой Киев не выстоит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше 180 беспилотников

    Уровень дохода для оформления ипотеки в России подсчитали

    В схеме лишенного лицензии российского банка обнаружили около 700 компаний

    Обманувшие бойцов СВО в российском аэропорту попрошайки узнали свой вердикт

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для группировки ВСУ под Харьковом

    Обломки дронов повредили сети котельной в российском регионе

    На Западе назвали разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk блефом

    На Украине заявили об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk

    Порномодель-девственница назвала минимальные требования к мужчинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости