18:32, 7 октября 2025Силовые структуры

Желание познакомиться с россиянкой обернулось для мужчины насилием

Петербурженку осудят за нападение на мужчину, пытавшегося с ней познакомиться
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 22-летней петербурженки, которая напала на мужчину с ножом после попытки познакомиться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

По версии следствия, все произошло ночью 18 июля. Мужчина увидел одинокую девушку на пляже у Верхнего Суздальского озера и решил с ней познакомиться. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленница достала туристический нож и дважды ударила им оппонента. В момент насилия она была пьяна.

Женщине предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ее дело рассмотрит Выборгский районный суд.

Ранее в Лабинске двое местных жителей пытали пришедшего в гости на застолье в женских трусах друга раскаленным утюгом, за что им назначили 6,5 года лишения свободы.

