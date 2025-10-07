Бывший СССР
Жители Купянска помогли ВС России войти в город

Mash: Пророссийское подполье помогло ВС России войти в Купянск
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жители Купянска в Харьковской области помогли Вооруженным силам (ВС) России войти в город. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Пророссийское подполье помогло ВС РФ войти в Купянск. Благодаря наводкам местных жителей наши войска нашли расположение всушников (бойцов Вооруженных сил Украины, ВСУ — прим. «Ленты.ру») и уничтожили РСЗО HIMARS — из которой обстреливали Белгород», — говорится в публикации.

Уточняется, что жители Купянска передавали координаты позиций ВСУ и помогали корректировать удары российских военнослужащих. Вместе с тем они помогали армии России с провизией. В настоящее время представители пророссийского подполья эвакуированы на территорию Белгородской области.

7 октября стало известно, что ВС России заняли центр Купянска. Сообщалось, что за последнюю неделю российские войска нарастили темпы продвижения в городе.

