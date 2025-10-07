Спорт
13:35, 7 октября 2025Спорт

Журова назвала причину сложности построения отношений

Депутат Журова призналась, что из-за статуса ей сложно построить отношения
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала причину, по которой ей сложно построить отношения. Ее слова приводит РИА Новости.

53-летняя Журова призналась, что из-за статуса и влиятельности ей сложно найти соответствующего мужчину. «Практически все мужчины начинают у меня сразу что-то просить. И я встаю в ступор. Эта альфонская история точно не моя», — заявила она.

Журова была замужем за теннисистом Артемом Черненко с 2001 по 2013 год. Пара воспитывает двоих сыновей — Ярослава и Ивана.

В 2024 году российская фигуристка Алина Загитова описала идеальные условия для замужества. Спортсменка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

