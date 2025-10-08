Ценности
12:48, 8 октября 2025

48-летнего Орландо Блума сняли в коротких шортах после тренировки

Актера Орландо Блума сняли на улице в Нью-Йорке в коротких шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британского актера Орландо Блума в откровенном виде сняли на улице. Соответствующий материал приводит Just Jared.

48-летнюю звезду фильма «Пираты Карибского моря» запечатлели на улице в Нью-Йорке после тренировки. Он предстал перед камерой в черной футболке и коротких спортивных шортах зеленого цвета.

Фото: BlayzenPhotos / BACKGRID / Legion-Media

Также артист надел бейсболку, высокие белые носки бренда Nike и кроссовки и вставил в уши наушники. В руке он нес мобильный телефон.

В июне Орландо Блум снялся для американской версии журнала L’Officiel и восхитил фанатов.

