Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:38, 8 октября 2025Путешествия

Россиянам в турецком аэропорту предложили сдать покупки в дьюти-фри

Застрявшим в аэропорту Антальи россиянам предложили сдать покупки в дьюти-фри
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам, ожидающим вылета из аэропорта турецкой Антальи, предложили вернуть покупки из дьюти-фри, заново пройти паспортный контроль, а также получить обратно багаж. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о пассажирах авиакомпании Turkish Airlines, которые должны лететь в Москву, Санкт-Петербург и ожидают своего рейса уже более четырех часов.

«У кого есть дьюти-фри — возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда (обратно), вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно», — подчеркнул представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов застряли в аэропорту Антальи. Задержки рейсов вызваны операционными изменениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе авиабомбами по украинской ТЭС

    Стало известно о популярности антивоенных фракций в ЕС и НАТО

    Россиянам обещали самые долгие новогодние выходные за многие годы

    Пророссийски настроенные мирные жители стали проблемой для ВСУ

    На Западе назвали попадающие в зону поражения ракет Tomahawk города России

    Захарова пошутила про планы Макрона выступить с заявлением

    В российском регионе в шесть раз увеличат выплату за привлечение иностранцев в зону СВО

    Популярная модель показала фото в прозрачном платье

    Европейский город накрыло предположительно ядовитое оранжевое облако

    В России начнут присваивать звания добровольцам в упрощенном порядке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости