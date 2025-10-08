Россиянам в турецком аэропорту предложили сдать покупки в дьюти-фри

Застрявшим в аэропорту Антальи россиянам предложили сдать покупки в дьюти-фри

Россиянам, ожидающим вылета из аэропорта турецкой Антальи, предложили вернуть покупки из дьюти-фри, заново пройти паспортный контроль, а также получить обратно багаж. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о пассажирах авиакомпании Turkish Airlines, которые должны лететь в Москву, Санкт-Петербург и ожидают своего рейса уже более четырех часов.

«У кого есть дьюти-фри — возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда (обратно), вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно», — подчеркнул представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов застряли в аэропорту Антальи. Задержки рейсов вызваны операционными изменениями.