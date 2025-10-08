Из жизни
04:00, 8 октября 2025Из жизни

Арестованный за домогательства мужчина начал домогаться сотрудниц полиции и суда

Сингапурец получил 2,5 года тюрьмы за домогательства к сотрудницам полиции
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dr David Sing / Shutterstock / Fotodom  

Житель Сингапура получил два с половиной года тюрьмы за домогательства к трем женщинам. Об этом сообщает издание Mothership.

53-летнего Колина Эр Чин Хо арестовали в июле. Тогда мужчина проживал в доме для малоимущих. Он пошел за уборщицей, которая чистила кондиционеры, подождал, пока она спустится со стремянки, после чего напал на нее сзади и совершил некие развратные действия. Уборщица закричала, прибежали ее коллеги, оттащили Хо и вызвали полицию.

На этом сингапурец не успокоился и стал домогаться сотрудницы полиции. Уточняется, что Хо не остановили даже наручники, которыми он был скован. В итоге на помощь женщине пришел сослуживец. 3 июля Хо доставили в суд. Там он набросился на сотрудницу изолятора и стал агрессивно домогаться ее. Женщину спасли судебные приставы, она получила несколько синяков. При этом Хо снова был в наручниках.

1 октября он признал себя виновным в трех случаях оскорбления благопристойности, умышленном причинении вреда здоровью и получил два с половиной года тюрьмы. Известно, что мужчину осматривали психиатры, однако их заключение не разглашается.

Ранее сообщалось, что в США поймали на живца израильского чиновника-педофила, а затем отпустили его. Мужчина успел вернуться на родину до начала суда.

.
