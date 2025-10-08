Интернет и СМИ
04:00, 8 октября 2025Интернет и СМИ

Бабушка огорчилась рождению внучки по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freepik / Freepik

Пользователь Reddit с ником ThrowRAbitterCookie пожаловался на портале на поведение матери, которая не обрадовалась появлению внучки — дочери автора. По словам 23-летнего юноши, это связано с тем, что родительнице не нравится его жена.

«Я всю жизнь рос с дочерью маминой подруги, и все думали, что мы когда-нибудь поженимся и заведем детей. Когда мы начали встречаться, ее родители были в восторге, а моя мама была на седьмом небе от счастья. Я и сам думал, что оказался в сказке, пока она не начала изменять. За этим последовало душераздирающее расставание, после которого у нее родилась дочь вне брака — от какого-то случайного парня», — написал автор.

Мать молодого человека отнеслась к девочке как к собственной внучке — она постоянно нянчится с ней и задаривает вещами и подарками. При этом она игнорирует настоящую внучку: у автора после тяжелого расставания сложились отношения с другой девушкой, которая стала его женой и также родила.

«Она фактически игнорирует сам факт существования моей дочери. Ей уже шесть месяцев, и моя мама ни разу не просила навестить ее с малышкой, она почти не берет ребенка на руки и даже не пришла на вечеринку в честь его появления на свет. Само собой, и сразу после рождения она тоже нас не навещала», — посетовал парень.

По его словам, это связано с поведением его бывшей девушки, которая перед его же матерью «строит из себя жертву». Параллельно она пытается влезать в новые отношения своего экс-бойфренда, комментируя его сексуальность «в роли отца».

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о странном поступке своего бойфренда, из-за которого она теперь сильно переживает. По ее словам, молодой человек в тайне от нее пригласил своих родителей жить в общий дом пары, который влюбленные недавно купили.

