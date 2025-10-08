Экономика
21:16, 8 октября 2025Экономика

Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

Эколог Бурмистров: Летучая мышь может быть переносчиком насекомых-паразитов
Виктория Клабукова

Фото: Daniel Karmann / dpa / Globallookpress.com

Летучие мыши нередко залетают в квартиры россиян. Как себя вести с дикими животными, чтобы не навредить ни себе, ни им, телеканалу «Москва 24» рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Как разъяснил специалист, летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, поддерживают пищевые цепочки и служат своеобразным показателем экологического здоровья города. Сейчас большинство рукокрылых находятся в состоянии анабиоза, а оставшиеся готовятся к спячке. Для зимовки они выбирают укромные места, защищенные от холода и ветра. Для этого им в том числе подходят трещины в зданиях, щели в фасадах, балконы, чердаки и технические помещения со стабильной температурой. Особо привлекательны для них территории рядом с зелеными насаждениями.

Обнаружив дома летучую мышь, нужно изолировать ее в комнате и переждать, пока она успокоится. Затем животное нужно бережно накрыть полотенцем и поместить в коробку с отверстиями для вентиляции. На волю летучую мышь лучше отпустить вечером. Для этого стоит выбрать место вдалеке от дорог, людей и домашних животных, инструктирует Бурмистров.

Причин для паники здесь нет — рукокрылые на человека не нападают. Однако прикасаться к ним голыми руками не стоит. Гладить и пытаться приручить животное небезопасно, подчеркивает эколог, ведь летучие мыши переносят инфекции и могут быть источниками насекомых-паразитов. В случае укуса рану необходимо обработать антисептиком и скорейшим образом обратиться к врачу.

Есть еще один способ поймать незваную гостью. Зоологи рекомендуют сделать из наволочки импровизированный сачок.

