Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:12, 8 октября 2025Бывший СССР

Дурова не станут привлекать к ответственности за купание в заповеднике в Казахстане

Дурова не станут привлекать к ответственности за купание в Кольсайском озере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Globallookpress.com

Основателя Telegram Павла Дурова не станут привлекать к ответственности за купание в охраняемом Кольсайском озере в Казахстане, об этом сообщил директор заповедника «Кольсайские озера» Бахыт Жунусов, передает РИА Новости.

«Нет, не будем. Где его искать, как с ним связаться. Даже не знаю, в практике вообще не было такого», — сказал он.

Администрация нацпарка инициировала служебное расследование, чтобы выяснить, кто из сотрудников допустил нарушения, к ним будут применены меры дисциплинарного характера. Купание на озерах Кольсай строго запрещено в соответствии с паспортом туристического маршрута.

Ранее Павел Дуров выложил видео, где в полуголом виде искупался в Кольсайских озерах. Уточняется, что водоемы входят в государственный национальный природный парк, за купание в них предусмотрен штраф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

    В России одобрили законопроект об отмене обязательной стажировки в ОВД

    Макрону предсказали разозленное население Франции из-за Украины

    В США испугались российской тактики ведения войны

    Женщина узнала о романе брата с подчиненной и облила ее кипятком

    Пробуждения в три ночи назвали тревожным сигналом организма

    Переговоры Путина и Зеленского назвали концом для Украины

    Раскрыты подробности о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    Более 12 американских компаний подверглись хакерским атакам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости