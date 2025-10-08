Дурова не станут привлекать к ответственности за купание в заповеднике в Казахстане

Дурова не станут привлекать к ответственности за купание в Кольсайском озере

Основателя Telegram Павла Дурова не станут привлекать к ответственности за купание в охраняемом Кольсайском озере в Казахстане, об этом сообщил директор заповедника «Кольсайские озера» Бахыт Жунусов, передает РИА Новости.

«Нет, не будем. Где его искать, как с ним связаться. Даже не знаю, в практике вообще не было такого», — сказал он.

Администрация нацпарка инициировала служебное расследование, чтобы выяснить, кто из сотрудников допустил нарушения, к ним будут применены меры дисциплинарного характера. Купание на озерах Кольсай строго запрещено в соответствии с паспортом туристического маршрута.

Ранее Павел Дуров выложил видео, где в полуголом виде искупался в Кольсайских озерах. Уточняется, что водоемы входят в государственный национальный природный парк, за купание в них предусмотрен штраф.

