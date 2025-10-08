Фигуристка Косторная рассказала о самочувствии после родов

Фигуристка Алена Косторная заявила, что после родов чувствует себя хорошо

Российская фигуристка Алена Косторная, которая в начале октября стала матерью, рассказала о самочувствии после родов. Ее слова приводит ТАСС.

По словам спортсменки, сейчас она чувствует себя хорошо. «Все хорошо. Мы немного задержались в роддоме. Планировалось, что нас выпишут раньше, но нам пришлось полежать немного в патологии», — заявила она.

Косторная отметила, что после родов вернулась к работе. «Я работаю, но все-таки не выхожу на лед, не катаю программы. Ребенок в это время находится с моими родителями и родителями Гоши», — добавила фигуристка.

3 октября 21-летняя Косторная родила сына, чье имя пока не раскрыто. Летом 2023 года она вышла замуж на фигуриста Георгия Куницу.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в сезоне-2019/2020 в женском одиночном катании. В начале 2023-го россиянка перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. В ноябре 2024-го они сообщили, что пропустят два ближайших сезона.