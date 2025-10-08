Французский бренд продолжил открывать магазины в России

СТЦ: Бренд Lacoste скоро откроет в России еще один магазин

В России до конца этого года откроется еще один магазин французского бренда одежды Lacoste. Об этом заявила президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, новая точка расположится в одном из торговых центров (ТЦ) столичного региона. Как пояснила Кермедчиева, эта компания сохранила присутствие в стране через партнеров. При этом у бренда никогда не было прямых магазинов.

«Магазин в ТЦ "Саларис" так же, как и недавнее открытие в ТЦ "Галерея" осуществляет компания Eren holding (Les Benjamin, SuperStep, Lacoste)», — уточнила президент СТЦ.

По данным консалтинговой компании Nikoliers выход иностранных брендов на российский рынок резко снизился. С начала года в стране начали работать 13 новых зарубежных игроков и еще 8 планируют прийти до конца года. Их число на четверть сократилось в годовом выражении (минус 25 процентов к результатам 2024-го). К первому месяцу осени в России заработали представительства De'Longhi (Италия), BEKO (Турция), Columbia Coffee (Турция), Guess Jeans (США), Kappa (Италия), PDPaola (Испания).