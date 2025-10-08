Грета Тунберг обвинила Израиль в пытках

Reuters: Грета Тунберг и активисты обвинили Израиль в пытках

Шведская активистка Грета Тунберг на пресс-конференции в Стокгольме обвинила Израиль в пытках, передает Reuters.

Тунберг заявила, что она и другие активисты подвергались жестокому обращению в тюрьме, однако отказалась раскрыть подробности.

Активистка рассказала, что ей не давали чистую воду, а другим задержанным не предоставляли жизненно важных лекарств.

Ранее «Флотилия стойкости», плывшая в Газу, была остановлена Военно-морскими силами Израиля. После задержания активистка пожаловалась, что ее поместили в камеру с клопами.

6 октября Израиль депортировал Грету Тунберг и 170 пропалестинских активистов.

