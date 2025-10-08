Ида Галич показала фото в бюстгальтере после родов со словами «есть два плюса»

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фото в откровенном наряде через два месяца после родов со словами «есть два плюса». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

35-летняя знаменитость снялась в спальне у зеркала, стоя боком к камере. Она позировала в черном бюстгальтере без косточек и коричневых брюках с заниженной талией.

В свою очередь, инфлюэнсерша рассказала о недостатках и преимуществах послеродового периода. «На ГВ [грудном вскармливании] просто отвратительно стоит вес. Но есть два небольших плюса, которых у меня никогда не было и после ГВ, наверное, не будет», — указала в подписи автор поста.

В конце июля Галич сообщила, что родила дочь Татьяну от бизнесмена Олега Ледвича. Она объявила о беременности в январе. До этого знаменитость рассказала, что выходит замуж за Ледвича, отношения с которым начались в октябре 2024 года.