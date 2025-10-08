Известный певец-иноагент нашел способ защитить жилье с бомбоубежищем

RT: Певец-иноагент Максим Покровский мог переписать на жену дом с бомбоубежищем

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) мог переписать на жену Татьяну Покровскую загородный дом с бомбоубежищем. Об этом стало известно RT.

Дом, о котором идет речь, расположен на территории бывшей военной части в Рузском районе Подмосковья. Певец приобрел участок под строительство коттеджа в 2002 году и позже возвел на нем несколько построек. В январе 2024 года объект сменил владельца на основании брачного договора.

Эксперты предполагают, что таким образом Покровский может попытаться вывести активы из-под действия закона об иноагентах. Прежде он уже переписал на жену квартиру в Москве стоимостью 25,7 миллиона рублей.

Ранее Покровского и его семью объявили в розыск из-за долга перед ФНС в размере более 400 тысяч рублей.